Ce vendredi 15 septembre 2017 se sont tenues les rencontres du foncier agricole au Conseil Départemental. C'est au coeur du Palais de la Source qu'une cinquantaine d'acteurs ont échangé sur une situation soumise au défi de l'urbanisation et de la pression démographique. Dans un contexte où La Réunion tend vers le million d'habitants en 2050, il s'agit d'avoir "une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver et valoriser notre foncier" indiquait notamment Serge Hoarau, conseiller départemental et maire de Petite-île.

Ce vendredi 15 septembre 2017 se sont tenues les rencontres du foncier agricole au Conseil Départemental. C'est au coeur du Palais de la Source qu'une cinquantaine d'acteurs ont échangé sur une situation soumise au défi de l'urbanisation et de la pression démographique. Dans un contexte où La Réunion tend vers le million d'habitants en 2050, il s'agit d'avoir "une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver et valoriser notre foncier" indiquait notamment Serge Hoarau, conseiller départemental et maire de Petite-île.

Ces rencontre sont avant tout un moment de partage entre les différents acteurs du territoire. L'occasion d'échanger autout des outils dispnibles pour la préservation du foncier agricole. Parmi eux le PAEN (Périmètre de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels péiurbains), nouvel instrument départemental permettant de définir un projet de développement agricole territorialisé. L'objectif : conserver les espaces identifiés comme essentiels pour le développement agricole et ainsi favoriser leur mise en valeur et l'installation de jeunes agriculteurs.

C'est Serge Hoarau qui a eu le premier mot dans l'hémicycle ce vendredi : "Nous allons tendre vers le million d'habitants. Le monde agricole doit s'imposer face à l'urbanisation. Il faut qu'il y ait une nouvelle prise de conscience collective sur la nécessité de préserver et valoriser notre foncier". Ce dernier compte actuellement 44 000 hectares. Il s'agit maintenant de chercher les "6000 hectares de terre en friche pour sauver le monde agricole de La Réunion et que les Réunionnais se subissent pas uniquement les importations".

Rencontres du foncier agricole - "Le monde agricole doit imposer à l'urbanisation" Serge Hoarau, maire et conseiller départemental pic.twitter.com/9P9rmFF5Wu — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 15 septembre 2017

Après un état des lieux présenté par la Daaf (Direction de l'agriculture) ainsi qu'une présentation du foncier de l'espace rural, le Palais de la Source s'est penché sur le contexte législatif et réglementaire. Outre les outils de préservation, la matinée a également été consacrée aux outils de remobilisation des terres en friche ainsi que des outils de valorisation.

Dans un contexte où l'accès à un foncier agricole représente un enjeu majeur pour l'installation des nouveaux agriculteurs, la collectivité départementale a engagé une procédure de contrôle du morcellement. Ce qui permet à la Cdaf (Commission départementale d'aménagement foncier) de s'opposer au projet de division volontaire de tout terrain si ce dernier pourrait remettre en cause ses conditions d'exploitation normale. D'autre part, le Département s'est engagé à aménager les parcelles qui le nécessitent. Entre 2007 et 2013, 2700 hectares de terres en ont profité. Sur la même période, 10 communes ont également pu bénéficier d'aides pour la réalisation de 63 kilométres de chemins à vocation de desserte agricole.