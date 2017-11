Ce mardi 21 novembre 2017, Béatrice Sigismeau, vice-présidente déléguée à la culture et aux sports du département, inaugurait la nouvelle exposition du muséum d'histoire naturelle "Collections, collectionneurs" qui retracent 160 ans d'histoire des lieux. Nous publions ci-dessous l'intégralité du communiqué du département :

C’est au travers de saynètes que le personnel du muséum et figurants ont raconté l’histoire de l’établissement. Un voyage de 160 ans dans les collections du muséum, de sa création en passant par le travail des conservateurs successifs, les collectes de terrain, d’acquisitions, de dépôts, de donations ou d’échanges…

"Avec 2000 pièces à sa création, le muséum peut aujourd’hui s’enorgueillir d’en posséder 500 000 dont 100 000 prêtes à être exposées. Les collections sont le cœur même d’un musée et il n’y a pas de collections sans les hommes qui les constituent" a indiqué Sonia Ribes, conservateur du muséum.

Cette exposition que découvriront les Réunionnais est une invitation aux voyages ; un "voyage dans le temps", qui démarre en 1854, année de création du premier musée réunionnais, et fait escale en 2017 : "un voyage dans l’espace" avec des spécimens abondants et variés - un lémurien d’Anjouan, des oiseaux de Madagascar, un Tigre du Bengale, une salamandre géante du Japon - des manchots de la Terre Adélie, entre autres.

Béatrice Sigismeau a souligné l’importance et le grand bienfait de mettre à la portée de tous, des expositions aussi complètes que possibles des 3 règnes : végétal, minéral et animal : "pour les générations de demain, pour comprendre leur environnement d’hier, d’aujourd’hui et de demain, ces présentations sont essentielles. Qu’aurions-nous su d’une certaine faune et flore disparues ou menacées ? Quelle lecture aurions-nous eu des interactions entre les hommes et leur environnement naturel ? Cette exposition met en perspective l’histoire des collections du muséum et c’est à tous les scientifiques patentés ou amateurs éclairés, voyageurs, collectionneurs qu’elle rend un légitime hommage. Grâce à ces différents acteurs, notre curiosité de l’histoire est satisfaite. La culture est faite de mouvements et de permanences et le Département, avec ses partenaires, a su donner les moyens à cet établissement pour qu’il offre une collection classée musée de France, pour qu’il soit un musée réunionnais, un musée de l’océan Indien, ouvert sur le monde ; et nous aspirons à faire de cet équipement, le musée de la biodiversité insulaire spécialisé dans les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien".

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30.



