Ce vendredi 24 novembre 2017, le Conseil Départemental a dévoilé le palmarès des plus beaux collèges fleuris. Le premier prix va à Alsace Corré à Cilaos. Depuis 2012, ce sont 70 établissements sur les 77 que compte le Département qui ont participé à l'opération. Cette année, une vingtaine s'est investie dans le projet.

Embellir le jardin, la facade, la cour et la hall de son collège : l'opération a été lancée par le Département depuis 2012. Cette année, 20 établissements y ont participé. Après un passage face au jury, les résultats ont été proclamés ce vendredi 24 novembre 2017. Et la palme revient au collège Alsace Corré de Cilaos. En seconde place, arrive celui de la Ravine des Cabris. Et en troisième, Texeira Da Motta à La Possession.

Dès leur inscription, chaque établissement a reçu une notification d'attribution d'une enveloppe de 3500 euros allouée à l'embellissement ainsi qu'une convention relative aux modalités de versement de cette subvention et du matériel éligible.

Les critères d'évaluation se sont basés sur la mise en valeur de l'établissement, l'entretien des fleurs et des plantes, l'harmonie des essences, les compléments décoratifs et le respect des prncipes du développement durable.