Ce vendredi 24 novembre 2017, rendez-vous avait été pris au site "Entrée des cryptomerias" pour découvrir les nouveaux scenarios de découverte de la route du volcan, un itinéraire emprunté par près de 500 000 visiteurs. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous.

Propriétaire des lieux, le Conseil départemental a souhaité donner à ce site touristique phare toute la valeur qu’il mérite en menant une démarche innovante et concertée d’accueil du public et de mise en valeur de ce territoire exceptionnel avec l’aménagement des principaux belvédères (voyage dans le temps géologique) et l’offre d’une application multimédia (voyage dans le temps des Hommes).

Avec son gestionnaire l’ONF, un véritable travail de valorisation de ce qui est appelée "la route d’interprétation du Volcan", a été mené.

Lancé en 2012, ce programme prévoit l’aménagement raisonné et cohérent de la route du Volcan, de Piton Sec au Pas de Bellecombe. Sur les 23 km, seront offerts aux visiteurs une expérience de découverte hors du commun à travers l’histoire du volcan, des aires de pique-nique répondant aux aspirations et aux besoins de chacun ainsi qu’une découverte, la plus interactive possible, avec la mise en place d’une application dédiée.

"L’ensemble de ces aménagements s’inscrit dans une démarche de développement d’une stratégie touristique globale" a indiqué Claudette Grondin Vice-présidente déléguée à l’Environnement représentant la Sénatrice et Présidente Nassimah Dindar "le Département est soucieux de donner une nouvelle impulsion à ce site classé et pour ce faire, il a lancé un programme de valorisation pour que sa découverte soit un moment exceptionnel. Six sites emblématiques ont été identifiés et nous sommes heureux aujourd’hui de proposer aux touristes, l’aménagement de quatre d’entre eux qui racontent une histoire car l’objectif est une rencontre directe entre le visiteur et le patrimoine naturel" a-t-elle ajouté.

Les 6 sites identifiés sont l’entrée des cryptomerias, le Nez de Bœuf, le plateau Nez de Bœuf, le Cratère Commerson, le Pas des Sables et le Pas de Bellecombe. Seront livrés en 2018, l’aménagement du plateau Nez de Bœuf et celui du relais du Pas de Bellecombe en 2019.

Rendez-vous avec le Gardien Volcan - Plongez dans le temps et dans l’histoire géologique du volcan

Aujourd’hui, Internet est utilisé non pas seulement pour travailler, mais aussi pour se divertir, s’informer, consommer, partager … ; aussi, le Département a souhaité faire découvrir de manière innovante et interactive le massif de La Fournaise. L’application multimédia intitulée "la route du volcan au fil du temps" donne rendez vous avec le Gardien Volcan ; ce dernier invite à effectuer un voyage dans le temps et ce, à différentes époques, à la rencontre des "Hommes du volcan" qui ont vécu et travaillé sur le massif. La visite peut se faire en partie ou en intégralité sur une durée de 3 à 4 heures. La découverte se fait au travers de 12 stations avec des thématiques réparties tout au long de la route et qui sont géo localisées. A l’approche de chaque station, un guidage routier, puis pédestre indique la marche à suivre : "L’application complète la visite, je dirai à grand spectacle, en offrant l’accès à l’apprentissage. Les visiteurs seront guidés de manière pédagogique mais aussi ludique sur les traces des Hommes et sur l’histoire géologique du site. Nous avons obtenu des fonds européens et confié la réalisation de cette application à notre prestataire l’ONF. Je tiens à souligner qu’elle est disponible en anglais et en mandarin et à remercier les partenaires qui sont intervenus au titre de son contenu " a ajouté Claudette Grondin.

L’application est téléchargeable gratuitement sur google play et apple store. Les contenus devront être embarqués dans l’appareil avant le départ car il n’y a ni réseau wifi, ni réseau 3G sur la Route du Volcan. Les visiteurs ayant leur propre smartphone pourront télécharger l’application avant la visite et pour les autres, des appareils avec l’application seront mis en location à la Cité du Volcan et/ou l’Office du Tourisme du Tampon.