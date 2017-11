Ce vendredi 24 novembre 2017, c'est un garçon qui a été élu à la tête du Conseil Départemental des Jeunes (CDJ). Victor Perigaud du collège Montgaillard de Saint-Denis succède ainsi à Elodie Lisador.

Cette année encore sera l’occasion pour les jeunes de s’impliquer dans l’action politique et de faire l’expérience d’un mandat d’élus. Comme chaque année, ils porteront et créeront pendant un an des projets touchant tous les publics sur des thématiques diverses.



La séance a été présidée par la Présidente sortante Elodie Lisador et par la Vice-présidente du Conseil départemental, Béatrice Sigismeau, qui représentait la Sénatrice et Présidente Nassimah Dindar.



Après avoir présenté le bilan des actions menées au cours de son mandat (lutte contre les drogues, journées de partage avec les personnes âgées, informations sur la sécurité routière, découverte du moringue, pratique du 2 roues,…) et été chaudement applaudie par l’assemblée, Elodie a ouvert la séquence de présentation des 10 candidats à la présidence.



Le nouveau bureau du CDJ :



- Président : Victor Perigaud du collège Montgaillard (Saint-Denis)

- 1ère vice-Présidente : Mélissa Grondin du collège Bras Panon

- 2ème vice-Président : Hugo Piccino du collège Aimé Césaire (Etang Salé)



