La finale de la 20ème édition du challenge des créateurs a dévoilé les sept lauréats de 2017. Une soirée qui s'est déroulée dans l'Hémicycle du Département en présence des élus de la collectivité, Cyrille Melchior, premier vice-président et Jean-Jacques Morel, vice-président délégué à l'Insertion, des partenaires, des anciens lauréats et des familles venues nombreuses soutenir leur candidat.

C’est à l’issue d’un speed casting organisé au Village de Corail le 19 septembre que les 14 finalistes avaient été proclamés. Après cette étape essentielle du concours, ils se sont prêtés aux jeux des duels permettant au jury de départager 2 finalistes concourant pour un même prix. Ces battles ont été diffusés lors de la soirée et sur Réunion Première, partenaire du Challenge des Créateurs ; les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir, du 27 novembre au 3 décembre, les 14 finalistes, leur personnalité, leur entreprise et leur savoir-faire, et connaître les 7 lauréats 2017.

Le Département et l’ensemble des partenaires sont très heureux d’avoir une nouvelle fois récompensé des Réunionnais qui ont fait le choix de se lancer dans la voie de la création d'entreprises pour gagner leur insertion professionnelle durable. Le Challenge des Créateurs a soufflé sa vingtième bougie, un record de longévité pour un concours, qui rencontre un fort succès auprès d'un public, toujours plus motivé et inspiré à bâtir un projet d’insertion professionnelle basé sur la création de son entreprise.



Les 7 lauréats sont :

-Prix de l’Insertion (destiné à récompenser le parcours exemplaire du créateur) : Sarada Devi Sita Canaguy – Entreprise AATH (dépôt vente haut de gamme femmes et enfants).

-Prix de l’Emploi (destiné à récompenser le créateur ayant réussi à réaliser plusieurs embauches) : Faranah Seva – Entreprise Solutions froid et énergie – SOFRENE (Maintenance, entretien et installation de systèmes aéraulique et frigorifique commercial et industriel).

-Prix de l’Innovation (destiné à récompenser un projet particulièrement novateur dans son domaine) : Henri Philippe Tessier - Entreprise Valobio (Recyclage Co/Produits de la Mer).

-Prix Produit pays (destiné à récompenser un projet mettant particulièrement en valeur l’image, le patrimoine ou les produits locaux) : Ulysse Eric André Lavalle – Entreprise Lavalle (Achat-vente de produits pays).

-Prix de la Performance (destiné à récompenser un projet particulièrement performant sur le plan économique et avec de réelles perspectives de développement : Andy Chopin – Entreprise L’Atelier-bar à burger (Restauration).

-Prix de la Start-up (destiné à récompenser les entreprises à fort potentiel de développement dans tous les domaines d’activité) : Romain Pinel – Entreprise Skylab – Géolab (production de données par drone).

-Prix du Jury (destiné à récompenser le coup de cœur du jury) : Didier Tabere – Entreprise Optikal'in (Opticien).



A retenir de cette 20ème édition :

-Création d’un septième prix : Start-up.

-Augmentation de la dotation aux lauréats : 7 000 € au lieu de 6 500 €.

-148 candidatures reçues.

-D'une façon générale et pour cette année encore, les publics cibles du Conseil départemental (les BRSA, et personnes en difficulté sociale) ont été nombreux : ils représentent plus du tiers des candidatures enregistrées.

-Les candidats originaires de la région Sud sont les plus représentés avec un total de 53 entreprises créées, soit 36 % des candidatures. La région Est est la moins représentée avec 17 % des candidatures enregistrées.

-28 % des candidats ont bénéficié de l’aide du Département, dont 18 % au titre du TAJ et 10 % au titre de l’ADEN.

-Les activités liées à l’artisanat (34%) et au commerce (28%) sont les plus représentées avec un peu plus de 62 % des créations pour ces deux secteurs.

-275 emplois ont été créés au total par ces 148 entreprises soit une moyenne de 1.86 emplois par structure.

-Les candidatures émanent essentiellement de très petites entreprises.

-71 % des candidats n’ont créé pour le moment que leur propre emploi.



