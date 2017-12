Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La culture, l'insertion, l'agriculture, l'éducation, le logement et la coopération figuraient à l'ordre du jour de la Commission Permanente, présidée, en l'absence de Nassimah Dindar, Sénatrice et Présidente du Département, par Cyrille Melchior, 1er Vice-président, ce mercredi 6 décembre. À l'occasion de cette commission, les élus ont rendu hommage à Jean d'Ormesson et à Johnny Halliday.

La culture, l'insertion, l'agriculture, l'éducation, le logement et la coopération figuraient à l'ordre du jour de la Commission Permanente, présidée, en l'absence de Nassimah Dindar, Sénatrice et Présidente du Département, par Cyrille Melchior, 1er Vice-président, ce mercredi 6 décembre. À l'occasion de cette commission, les élus ont rendu hommage à Jean d'Ormesson et à Johnny Halliday.