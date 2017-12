Pour la sixième année consécutive, le conseil départemental organise "Au bonheur des enfants" au Jardin de l'État à Saint-Denis. L'événement débute ce samedi 16 décembre 2017. Pendant huit jours, les marmailles dionysiens et de l'ensemble de l'île sont invités à profiter des quatre hectares et demi d'émerveillements avec pour thème, les contes.

"Chaque année on rêve plus grand, et cette année notre rêve se réalise encore" explique avec le sourire David Checkouri, coordinateur de l'événement. Lancé en décembre 2012, la manifestation "Au Bonheur des Enfants" propose à toutes les générations réunionnaises et notamment aux enfants des animations, jeux, ateliers sur un thème. Cette année, les contes féériques sont à l'honneur.

Avec près de 100 personnes mobilisées pour la création et l'organisation de l'événement, c'est un "énorme travail qui est fourni par les équipes entre la scénographie, les décors et les costumes" indique David Checkouri. "La nuit précédant le lancement, on ne dort pas" confie-t-il. L'envie du département : "fédérer".

L'année passée, près de 150.000 personnes étaient venues admirer les spectacles sons et lumières du Jardin de l'État. Cette année, la donne s'annonce différente explique le directeur des moyens généraux du département.

Imaz Press a assisté ce vendredi aux derniers préparatifs avant le lancement de l'événement, découvrez en images les différents thèmes présents au Jardin de l'État :

