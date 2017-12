Le marché péi spécial fêtes se déroule ce vendredi 29 décembre 2017, de 8 heures à 16 heures, au Jardin de l'État à Saint-Denis. Une manifestation organisée par le Conseil départemental. Mangues, pâté créole, palmistes, fruits de la passion... Une cinquantaine de professionnels proposera différents produits. 7.000 à 8.000 personnes sont attendues. Nous publions ci-après un communiqué de présentation de l'événement.

Si vous ne savez pas encore où trouver de bons produits péi pour préparer votre repas de réveillon de la nouvelle année, le Département vous donne rendez-vous dans le Jardin de l’Etat ce vendredi 29 décembre pour que la fête soit belle et surtout que "le mangé" soit bon ! Le marché péi de la collectivité ne déroge pas à la tradition, tout ce que La Réunion offre en produits de qualité sera présent sur les étals de nos agriculteurs venus des quatre coins de l’île.

Les stars seront sans aucun doute les mangues juteuses de cette fin d’année avec plusieurs variétés dont les célèbres mangues José et mangues américaines. Une découverte avec la mangue " Thaï ", qui selon les producteurs, s’avère être onctueuse et quasiment sans noyaux, un délice pour les papilles. Les fruits de la passion seront également largement représentés puisque la saison a été, contrairement aux letchis, très prometteuse.

Tout ceci bien sûr directement des producteurs, sans aucun intermédiaire. Une belle opportunité de faire le plein de vitamines et de préparer des salades de fruits qui orneront les tables du 31 décembre. Pour que le menu soit de choix, les palmistes frais seront en vente et on pourra même déguster les fameux samoussas palmistes. Pour que la tradition soit respectée les pâtés créoles confectionnés comme celui de nos grands- mères seront également proposés à la vente.

Pour parfaire le menu, les visiteurs pourront se fournir en foies gras, en magrets frais ou encore en produits transformés. Un marché qui sera aussi l’occasion d’acheter tous ces produits traditionnels qui entrent dans la composition des carrys comme les tomates, l’ail ou encore l’oignon péï. Les légumes plus classiques permettront de compléter la soubik idéale pour le menu de fête. Une cinquantaine de producteurs péï vous attendent donc ce vendredi de 8h00 à 16h00.

Un marché des producteurs qui signera la réouverture du Jardin de l’Etat après les festivités du "Au bonheur des enfants". Les marchés péis, à l’initiative de la Présidente du Conseil Départemental, en 2011, sont dédiés aux fruits et légumes de saison, aux fleurs, divers produits transformés. On y trouvera également des fleurs, du miel, des spécialités du terroir…

La fréquentation croissante de ces marchés a incité le Département à proposer un rendez-vous mensuel à l’Espace Reydellet du Bas de la Rivière à côté de certains événements exceptionnels (Fête des Mères, marchés thématiques …)



Jusqu’alors, les marchés péis se déroulaient sur Saint-Denis (Jardin Etat, Bas de La Rivière - Espace Reydellet) pour des raisons de facilité logistiques. Depuis l’année dernière, les marchés ont été décentralisés et permettent à tous les Réunionnais de profiter de ces moments de proximité et de rencontre avec le producteur.