Ce vendredi midi 5 janvier 2018, le président du conseil départemental Cyrille Melchior rencontrait les rédacteurs en chef des médias réunionnais. Il leur présentait ses voeux et abordait également ses grands chantiers pour l'année. (Photo d'archives)

Le moment pour lui d’évoquer dans son discours ses priorités et d’évoquer les débats autour des orientations budgétaires de la collectivité dans les prochaines semaines. Le budget doit être voté au mois de mars. Il tiendra compte de l’augmentation des dépenses relatives aux allocations individuelles de solidarité, de la poursuite de la baisse des dotations de l’État et de la mise en place d’une règle d’or de limitation des dépenses de fonctionnement.

L’ancien premier vice-président de la collectivité vise aussi le redressement économique afin d’aider les très petites, moyennes et grandes entreprises, les artisans et aussi les exploitants agricoles. Valorisation du territoire, de l’agriculture, des routes, des sentiers, des espaces naturels sensibles, des bâtiments culturels et des sites touristiques, politique de soutien au BTP… Il abordait de nombreux autres thèmes et veut aussi sauvegarder les dispositifs d’insertion.

"Le temps de l’élection est aujourd’hui derrière nous", rappelle-t-il. L’élu refuse de voir l’assemblée divisée entre majorité et opposition. Pour rappel, il était élu à la présidence du Département le 18 décembre. Il remplace l'ex-présidente Nassimah Dindar, en poste depuis 13 ans. Désormais sénatrice, elle devait démissionner en raison sur la loi sur le non-cumul des mandats.

ts/www.ipreunion.com