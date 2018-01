Ce vendredi 5 janvier 2018, le président du conseil départemental Cyrille Melchior présentait ses voeux aux différents rédacteurs en chef des médias locaux à la Villa du département. L'occasion pour lui d'évoquer ses grandes orientations pour cette année. Nous publions ci-après l'intégralité de son discours. (Photo d'archives)

Mesdames et Messieurs les Rédacteurs en Chefs,

Monsieur le Directeur Général des Services,

Messieurs les collaborateurs,

Je vous remercie de votre présence ce midi et je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici, à la Villa du Département, pour cette rencontre.

A vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs, j’adresse mes vœux très sincères de joie, de santé et de bonheur, et je vous souhaite toutes les satisfactions de la vie personnelle et professionnelle.

C’est notre première rencontre aujourd’hui. Je l’ai voulue comme vous le voyez conviviale et informelle afin de privilégier la proximité et les échanges. Je souhaite que ce type rencontres s’institutionnalisent et que nous puissions nous retrouver une fois par semestre sous cette configuration.

Je veux pour commencer exprimer notre entier soutien à la presse réunionnaise qui est secouée depuis quelques années par d’importantes difficultés économiques.

Nous avons besoin de cette presse d’information de qualité à laquelle nous sommes particulièrement attentifs. Vous êtes un canal privilégié pour nous, responsables publics , afin de transmettre des informations à la population réunionnaise. Vous êtes aussi des relais de l’opinion. Vous savez aussi, quand cela est fait en toute objectivité, relever des points de vigilance, nous alerter sur certains dysfonctionnements qui nécessitent des corrections.

Je n’oublie pas non plus, et il est important de le rappeler, les centaines de familles réunionnaises qui vivent de leur métier. Je formule le vœu d’une année prospère pour la presse réunionnaise. Nous avons besoin de cette presse plurielle, diversifiée, et libre, car comme le disait Voltaire, la liberté de la presse est " base de toutes les libertés ".

De la liberté, nous voulons en donner à la population réunionnaise en 2018. Libérer les énergies. Libérer les initiatives économiques. Libérer les solidarités en faveur des jeunes et des plus fragiles.

Nous aurons l’occasion d’évoquer les grandes priorités de cette année 2018 à l’occasion des débats d’orientation budgétaire qui auront lieu dans les prochaines semaines. Nous y travaillons actuellement avec le DGS ici présent, mon cabinet, et l’ensemble des élus volontaires que je remercie pour leur investissement et leur engagement.

Le temps de l’élection est aujourd’hui derrière nous. Nous devons désormais nous mettre au travail afin de renforcer la vocation du Conseil Départemental.

Je veux dire tout d’abord que je ne souhaite pas dans cette assemblée, une division entre majorité et opposition. Je souhaite que nous soyons travaillons dans une logique de gouvernance constructive et responsable qui agit, non pas en fonction d’intérêts partisans, mais dans l’intérêt de La Réunion et des Réunionnais.

Je sais que ce message est entendu par mes collègues conseillers départementaux qui ont été nombreux à me témoigner de leur soutien. Je tiens à saluer ce sens des responsabilités qui les honore. Nos actes d’élus sont observés par les Réunionnais. Nous devons être plus que jamais exemplaires et responsables vis-à-vis de la population.

Je suis donc confiant quant au vote du budget 2018 qui interviendra d’ici le mois de mars.

Ce budget, comme vous le savez, devra tenir compte de trois facteurs

L’augmentation des dépenses relatives aux allocations individuelles de solidarité

La poursuite de la baisse des dotations de l’Etat

La mise en place d’une règle d’or de limitation des dépenses de fonctionnement

C’est donc une difficile équation que nous aurons à résoudre sans pour autant renier nos engagements. Bien au contraire, nous sommes plus que jamais dans cette logique de faire davantage malgré des moyens en baisse. C’est ce sur quoi nous travaillons actuellement avec les élus et les services.

La bonne santé financière de la Collectivité départementale nous autorise à envisager le recours à l’emprunt en 2018. Ce serait un moyen de nous libérer des contraintes citées précédemment et de pleinement engager nos politiques en faveur des solidarités réunionnaises, en particulier les solidarités familiales et sociales qui sont les socles de notre société.

A ce titre, nous voulons accentuer nos actions en direction de nos gramounes, avec l’ouverture prochaine des premières Maisons d’Accueillants Familiaux.

Nous comptons bien évidemment sur vous, la presse, pour relayer ces ouvertures car ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la silver economy dont vous connaissez tous le potentiel de développement sur notre territoire touché par le vieillissement de la population.

Il y a un enjeu social, mais aussi économique à prendre en compte les réalités du vieillissement et de la dépendance sur notre territoire. Nous en sommes pleinement conscients. C’est pourquoi, nous engagerons de véritables mesures en faveur de ces publics qui ont besoin du Département afin de vivre dignement.

L’autre grand enjeu de cette nouvelle année est bien évidemment le soutien à l’économie, à l’insertion et à l’aménagement du territoire.

Le premier levier sera celui du redressement économique ; aider le tissu économique dans son ensemble, les très petites et moyennes entreprises, nos artisans, nos exploitants agricoles, mais aussi les grandes entreprises, afin de soutenir leur dynamisme du territoire et parvenir à une amélioration de l’emploi en 2018.

Une autre priorité réside dans la sauvegarde des dispositifs d’insertion. Le Président de La République a assuré que les Départements d’Outre Mer et La Réunion pourront continuer à bénéficier du soutien de l’Etat en matière de contrats aidés. Je formule donc le vœu que ce dispositif soit maintenu en 2018, car c’est un important levier d’action en faveur des publics éloignés de l’emploi.

Enfin, nous poursuivrons nos politiques de valorisation de notre territoire, notre agriculture, nos routes, nos sentiers et espaces naturels sensibles, nos bâtiments culturels, nos sites touristiques.

Sous l’impulsion de nos vice-présidents, nous porterons une politique d’investissement volontariste afin de soutenir l’économie réunionnaise et en particulier le secteur du BTP dont nous connaissons les difficultés actuelles. Je veux dire aux représentants du monde du BTP, entreprises, artisans et salariés, que nous sommes à leurs côtés et qu’à notre modeste niveau, nous participons à la relance de la commande publique

Je voudrais aussi formuler pour 2018 le vœu d’une année de paix, de tolérance et d’harmonie, partout dans le monde, et à La Réunion en particulier. Je tiens à ce titre à saluer l’engagement du groupe de dialogue interreligieux qui contribue à préserver la qualité du vivre-ensemble réunionnais, cette fraternité exemplaire des communautés qui s’unissent dans la diversité et la concorde.

Ce vivre-ensemble doit plus que jamais être préservé et c’est aussi notre responsabilité d’élus de le rappeler, tout au long de l’année, lors des différentes manifestations culturelles que nous organisons sur l’ensemble du territoire.

Je veux enfin saluer la mobilisation quotidienne des forces de l’ordre et des services de secours.

De récents événements démontrent une fois de plus qu’ils travaillent dans des conditions particulièrement difficiles et qu’il est essentiel de leur donner les moyens de leur action.

En ce qui concerne le SDIS, 2018 sera une année riche en terme d’évolution. Nous voulons pour notre département d’un SDIS résolument tourné vers le progrès avec des casernes de meilleure qualité, nous allons donc poursuivre cette année notre plan de casernement. Nous voulons aussi doter nos pompiers de moyens d’intervention modernes, continuer bien sûr la formation afin de rendre ce personnel plus performant.

Comme vous le voyez mesdames et messieurs, nous nous inscrivons résolument en 2018 dans une dynamique d’actions positives afin de travailler pour La Réunion et les Réunionnais, dans la solidarité, la sérénité, et le partage.

Bonne et heureuse année à tous !