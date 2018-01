Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 8 heures

Depuis le 26 décembre 2017 et ce jusqu'au 28 janvier 2018, le jardin botanique de La Réunion Mascarin accueille le public avare de découvertes au travers d'ateliers, de stages et de visite pour faire un tour d'horizon des diverses saveurs à découvrir au sein du jardin. Découvrez ci-dessous l'intégralité du communiqué et du programme :

