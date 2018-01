Guy Lefèvre, célèbre maître-verrier installé à l'Eperon, est décédé vendredi dernier à l'âge de 84 ans. Dans un communiqué, le Département de La Réunion adresses ses condoléances, rappelant qu'une exposition avait été consacré à l'artisan. Ci-dessous l'intégralité du communiqué.

" Guy Lefèvre, maître-verrier vient de décéder en laissant aux îles de l’océan Indien et singulièrement à La Réunion une œuvre aussi riche que nombreuse qu'il est notamment possible de découvrir et de contempler dans des églises de notre île.

Le musée départemental de Villèle lui a consacré en 2015 et en 2016 une exposition rétrospective, accompagnée d'un film et d'un ouvrage. Cet hommage rendu à l'artiste de son vivant a mis en lumière l’inestimable contribution de M. Lefèvre à l’enrichissement du patrimoine réunionnais.

Le Département présente à son épouse, à sa famille et à ses amis ses condoléances attristées".