Cyrille Melchior préside ce mercredi 7 février 2018 sa première séance plénière à la tête du Département. Les orientations budgétaires sont débattues avant le vote du budget de la collectivité en mars prochain. Pour le président trois priorités : "le social, l'école et la solidarité territoriale". Il revient également avec nous sur le climat qui règne au conseil départemental quelques semaines après son élection. (photo d'archives)

Pour la première séance plénière sous l'égide de Cyrille Melchior, l'heure est à la cohésion : "je me suis donné à fond pour rassembler tout le monde autour d'un beau projet pour les Réunionnaises et les Réunionnais" lance le nouveau président souriant. Ses relations avec ses opposants ? "Ça va bien" rétorque le successeur de Nassimah Dindar.



Le climat au Département ? "Nous allons travailler dans une assemblée apaisée" répond Cyrille Melchior pic.twitter.com/cGvEgDLAEE — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 7 février 2018

"Je me suis donné à fond pour rassembler tout le monde" complète le président du Département pic.twitter.com/0UR5a6v8dE — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 7 février 2018

À l'ordre du jour dans l'hémicycle du palais de la source, les orientations budgétaires sont débattues. Au Département, la priorité est mise sur le social, l'école et la solidarité territoriale. Cyrille Melchior détaille à quelques minutes du début de la séance les points qui seront abordés :



Cyrille Melchior préside sa première séance plénière du @departement974 ce mercredi 7 février, il expose les 3 priorités liées aux orientations budgétaires débattues ce jour pic.twitter.com/eCYUOff7J5 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 7 février 2018

Au bout du suspense, Cyrille Melchior, vice-président sortant, avait été élu président le 18 décembre dernier à une voix près au détriment de Jean-Claude Lacouture, conseiller départemental de l'Étang-Salé. Cette victoire sur le fil marquait aussi la première grande et publique défaite de Didier Robert, président LR de Région et soutien de Jean-Lacouture. Alors, quid des relations entre Cyrille Melchior et le président de la Région Réunion ? Le président du Département botte en touche :



Quid de ses relations avec le président de la Région Reunion ? "J’en parlerais à l’occasion d’une prochaine séance (...) Nous avons quelques relations" pic.twitter.com/ntJllLaPyg — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 7 février 2018

hf/www.ipreunion.com