Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Ce vendredi 23 février, Marie Paule Balaya, Vice-présidente du Département en charge des Personnes âgées et Personnes handicapées, a remis à 21 aidants familiaux leurs certificats de Sauveteur Secouriste du Travail (CSST), diplômes obtenus après une formation de 14 heures. "Financée par le Département et la Caisse nationale de solidarité active (CNSA), cette formation a pour objectifs de préparer l'aidant à intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation d'accident qui surviendrait dans son quotidien d'aidant d'un proche, en situation de dépendance. Elle permet d'acquérir les connaissances pour apporter les premiers secours et les conduites à tenir en attendant l'arrivée des secours" indique le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous.

