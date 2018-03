La route de Haut Mafate, dans la commune de Salazie, est de nouveau ouverte à la circulation, indiquent le Conseil Départemental et l'ONF (Office National des Forêts). Son ouverture est toutefois soumise à certaines conditions : la circulation, limitée aux véhicules de moins de 3,5 tonnes, se fait sur voie unique. Nous publions le communiqué à ce sujet ci-dessous.

Après une fermeture totale de 4 jours et expertise, les services du Conseil Départemental et de l’ONF ont procédé à la mise en place du dispositif de signalisation et de circulation adaptés sur la Route Forestière 13 (Haut Mafate, commune de Salazie) et informent qu’elle est de nouveau ouverte à la circulation avec des restrictions strictes (circulation sur une voie unique et limitation aux véhicules de moins de 3,5 tonnes).



Pour rappel, cet axe de circulation, fortement impacté par les conditions météorologiques, avait été fermé suite à des fissures de 1,50 m de

profondeur sur une longueur de 150 m.

Cette zone reste étroitement surveillée.

En cas d’aggravation de la situation ou d’épisode pluvieux important, la route forestière du Haut Mafate est susceptible d’être à nouveau fermée totalement.