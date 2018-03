L'Éducation, la culture, le sport mais aussi le social, le logement et la modernisation

territoriale figuraient à l'ordre du jour de la Commission Permanente qui s'est déroulée ce

mercredi 21 mars 2018 sous la présidence de Cyrille Melchior. Nous publions le compte-rendu ci-dessous.

EDUCATION : Près de 21 M€ pour les collégiens

Les lieux d’éducation une priorité : près de 20 M€ votés pour les collèges

Chaque année, la Collectivité finance le fonctionnement et l’équipement de ses 77 collèges publics. À ce titre, les dotations prévisionnelles pour l’exercice 2018 validées par la Commission Permanente s’élèvent à 7,9 M€ en fonctionnement et 11,4 M€ en investissement.

Près de 800 000 € pour le bien-être des collégiens

Le Département veut favoriser l'épanouissement, l'ouverture vers l'extérieur et l'expression des collégiens au sein de leurs établissements scolaires. A ce titre, il apporte son soutien aux projets pédagogiques (voyages linguistiques, classes de découverte, parcours culturel et artistique…) dans le cadre du Passeport Educatif du Collégien. De même, la pratique sportive des collégiens est encouragée via l’UNSS et les associations sportives. Une enveloppe de 793 550€ est affectée à ces actions volontaristes.

CULTURE : 1,6M€

Le Département honore un de ses grands poètes : Charles Marie Leconte de Lisle. La programmation culturelle du Département pour l’année est validée par la Commission

permanente. Parmi les temps forts, la célébration du bicentenaire de la naissance de Leconte de

Lisle à travers 3 expositions et de nombreuses animations notamment en direction du jeune public.

Les associations et les salles de diffusion accompagnées : plus de 1,6 M € votés

Dans le cadre de l’accompagnement du monde culturel, 102 associations toutes disciplines

confondues recevront le soutien financier de la Collectivité à hauteur de 978 497€.

De même pour les salles de diffusion du spectacle vivant qui percevront plus de 700 000€ de

subventions départementales.



SOCIAL: 460 000€

Près de 60 000 € pour des associations œuvrant auprès des personnes handicapées. Une subvention globale de 57 000€ est accordée à des associations à caractère social œuvrant en faveur des personnes handicapées.

Près de 400 000 € pour les associations et clubs de 3 ème âge

27 associations œuvrant en faveur des personnes âgées recevront une subvention globale de76 348€ ainsi que 173 clubs de 3 ème âge pour lesquels un budget de 311 776€ est voté.

LOGEMENT

Construction de 79 nouveaux logements en résidences pour les personnes âgées soutenue

Le Département apportera sa garantie à hauteur de 100% à la SIDR pour les emprunts à contracter auprès de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) d’un montant de 6,1M€ pour le financement de son opération de construction de 79 nouveaux logements sociaux en résidence pour personnes âgées.

Le Département soutient le CAUE : près de 880 000 € votés

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de La Réunion (CAUE) percevra une subvention de 875 000€ pour la poursuite de ses missions de conseil et de sensibilisation ainsi que des actions qui concourent à la mise en œuvre des politiques départementales (ENS, tourisme, collèges…).

AGRICULTURE : 284 000€ votés

Projets pour la valorisation de 39ha de terres en friches : près de 80 000 € débloqués

Dans le cadre du dispositif en faveur de la mobilisation du foncier agricole, 19 nouveaux projets permettant la remise en valeur agricole de 39ha de terres agricoles en friches sont approuvés pour un montant global de 78 204 €.

Programme d’actions du CBM approuvé : 200 000 € votés

Une subvention de 200 000€ est accordée au Conservatoire Botanique National de Mascarin (CBNM) pour le financement de son programme d’actions.

Fête du terroir soutenue : 6000 € pour l’organisation de la Fête de la canne

La Collectivité attribuera une subvention de 6 000€ à l’Amicale des Planteurs et des Charretiers deBois-de- Nèfles Coco pour l’organisation de la Fête de la canne à Saint-Louis .

EAU

Projet SAGE dans le Sud, avis favorable des Elus

Le Département émet un avis favorable au projet du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la micro-région Sud, document de planification qui fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.



SPORT : plus de 245 000€

Le sport de haut niveau encouragé : plus de 140 000 € votés

La pratique du sport de haut niveau est encouragée par le Département qui apporte son soutien financier aux structures et pôles labellisés via les ligues et comités. 9 disciplines à fortes potentialités recevront une subvention globale de plus de 140 000€.



Le Département aux côtés de tous les sportifs : Comité, ligue et associations sportives handisport soutenus

Le Comité Régional Handisport et la Ligue Réunionnaise de Sport Adapté recevront une subvention globale de fonctionnement de 18 000€. 31 associations sportives relevant du "handisport" et du "sport adapté" recevront également le soutien financier du Département pour la mise en place

d’activités multisports.

Près de 65 000€ alloués pour la 1 ère édition du Challenge départemental sportif des collégiens

La 1 ère édition du Challenge départemental sportif des collégiens sera organisée pour permettre aux collégiens de 6 ème de s’affronter lors d’épreuves sportives et ludiques. Des ateliers seront également proposés aux jeunes sur le thème de la nutrition, des addictions et du développement durable. Un budget de 64 300€ est alloué à la manifestation dont 14 300€ pour l’UNSS qui apportera son appui technique.

Projet de participation de sportifs et d’artistes réunionnais en Afrique du Sud validé : 23 000 € votés

Un projet de coopération culturelle et sportive est organisé avec l’Afrique du Sud pour permettre à des sportifs réunionnais et des artistes de participer à la "Slave Route Challenge", course de grande envergure qui traverse des lieux de mémoire de l’esclavage à Cape Town. Dans le même esprit, au 2 ème semestre, des athlètes et des artistes sud-africains viendront à La Réunion participer au "Trail de Hell Bourg". Un budget de 23 000€ est voté pour mener à bien ce projet.



MODERNISATION TERRITORIALE

Le Département présent à la Grande Journée du Territoire

Le Département participera à l’organisation de la "Grande Journée du Territoire" pilotée par la CINOR aux côtés de plusieurs autres acheteurs publics afin de permettre aux entreprises, notamment des TPE/PME, de rencontrer les services de la Collectivité départementale qui proposent des

marchés publics de fournitures et de services. L’Espace Département offrira 3 stands métiers (bâtiments, travaux publics, équipements et services) au sein desquels les entrepreneurs pourront s’informer et avoir accès à l’ensemble de la programmation d’achats 2018. Les dépenses seront mutualisées et s’élèveront à 8 000€ pour la part départementale.

Cette participation s’inscrit dans le cadre du "Small Business Act" et de la démarche de la Stratégie de Bon Achat dans laquelle s’est inscrite la Collectivité.