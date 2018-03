Publié il y a 3 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Mars à 17H10

L'exposition "Land'arts déchets d'oeuvres" se tiendra à Mascarin Jardin Botanique de La Réunion du 27 mars au 29 avril 2018, in situ dans les collections du jardin. La circonscription de Saint-Leu et Trois-Bassins s'est inscrite dans le développement de la pratique du Land Art au sein de nombreux établissements du Primaire. Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature pour réaliser des oeuvres de grande ampleur. Les 8ha du Jardin Botanique de Mascarin, service de la collectivité, est un lieu privilégié pour susciter la création et valoriser le travail des scolaires et des équipes enseignantes. Le Département met à disposition des espaces dans ce lieu d'exception pour exposer les réalisations de cette année impliquant 39 classes soit plus de 1000 enfants.

L'exposition "Land'arts déchets d'oeuvres" se tiendra à Mascarin Jardin Botanique de La Réunion du 27 mars au 29 avril 2018, in situ dans les collections du jardin. La circonscription de Saint-Leu et Trois-Bassins s'est inscrite dans le développement de la pratique du Land Art au sein de nombreux établissements du Primaire. Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature pour réaliser des oeuvres de grande ampleur. Les 8ha du Jardin Botanique de Mascarin, service de la collectivité, est un lieu privilégié pour susciter la création et valoriser le travail des scolaires et des équipes enseignantes. Le Département met à disposition des espaces dans ce lieu d'exception pour exposer les réalisations de cette année impliquant 39 classes soit plus de 1000 enfants.