Depuis le début de l'année 2018, 14 personnes ont perdu la vie dont la moitié avaient entre 18 et 24 ans. Ce vendredi 30 mars, le conseil départemental sensibilisait aux dangers de la route ce qui ne conduisent pas encore : les jeunes conseillers départementaux.

Alors que les contrôles routiers vont se multipliés pour ces trois jours de Pâques, le chiffre fait froid dans le dos. À date du vendredi 30 mars 2018, 14 individus ont perdu la vie sur les routes réunionnaises (3 piétons, 7 cyclomotoristes, 3 véhicules légers et 1 vélo) depuis le début de l'année 2018. La moitié de ces victimes sont dans la tranche d’âge des 18-24 ans. L’alcool est présent dans 50 % de ces accidents mortels.



Ils étaient ainsi plus de 130 conseillers départementaux jeunes à avoir répondu présents à la manifestation dédiée à la sensibilisation à la sécurité routière "les élèves passagers et piétons" dans l’Hémicycle du Palais de la Source à Saint-Denis, ce vendredi 30 mars.



Marie-lyne Soubadou, vice-présidente du Conseil départemental déléguée à l’Éducation, les a accueillis et félicités pour leur détermination à mener des actions de sensibilisation sur ce fléau : "aujourd’hui, c’est la 3ème édition organisée sur cette problématique. Cela traduit bien votre inquiétude, votre volonté de réagir et de faire prendre conscience à vos camarades et à l’ensemble de la population des dangers de la route. Je vous soutiens totalement dans cette action qui vous initie tant en pédagogie qu’en pratique puisque cette après-midi vous participerez à des ateliers" a-t-elle précisé.



La matinée a été rythmée par des échanges avec les associations, la sécurité publique, la gendarmerie, la police nationale qui, au travers de films, ont fait réagir les jeunes sur les erreurs commises telles que de marcher avec des oreillettes ou de rouler en vélo sur le trottoir ou encore d’être sous l’effet de stupéfiants ; des images chocs parfois, d’accidents dus au relâchement de la vigilance et/ou au non-respect des règles de sécurité. Les partenaires ont été d’une grande disponibilité et ont apporté à chaque interrogation une réponse adaptée aux jeunes. Il est vrai que ce n’est pas tous les jours qu’il est possible d’interroger sans tabou, et sur tous les sujets comme l’alcool ou la drogue, des gendarmes ou des policiers.

- Les mots du président -

Le Président Cyrille Melchior est venu saluer les jeunes et les a encouragés dans leur action : "ces rencontres sont nécessaires et je vous remercie pour votre implication. Vous devez vous construire une belle personnalité ; vous êtes jeunes, soyez de bons citoyens, soyez attentifs à ce que vos parents vous disent et faites attention à tous ces pièges de la vie comme les addictions, certains sites Internet…" a-t-il déclaré.

40 décès en 2017 dont près de 50% dus à l’alcool tels sont les chiffres annoncés par la Sécurité routière. Victor Périgaud, le Président du CDJ, a rappelé que cette problématique était particulièrement sensible sur l’île et qu’avec son équipe, il avait souhaité poursuivre cette action de sensibilisation initiée par la précédente mandature : "les jeunes d’aujourd’hui seront des adultes demain et cette sensibilisation est nécessaire pour changer les comportements. Nous sommes les premiers impactés par ce fléau. Nous devons en prendre conscience et nous engager à devenir des messagers auprès de nos familles, de nos amis…".

L’après-midi a permis aux membres du CDJ de réaliser des ateliers : formation sur les gestes qui sauvent animée par la Protection Civile et la Prévention Maif, l’apprentissage des règles de sécurité et de prévention lors d’une évacuation d’un bus organisée par l’Anateep et enfin, la découverte du curvomètre par la Police Nationale, un appareil qui permet de mesurer la puissance des moteurs pour contrôler les deux roues au moteur trafiqué.



Atelier "évacuation d’un car". Objectif : évacuer l’ensemble des passagers en 30 secondes pic.twitter.com/8fjMxy0jTG — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 30 mars 2018

Initiation aux gestes qui sauvent avec la Protection Civile et la Prévention Maif pic.twitter.com/h2RfZstIF0 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 30 mars 2018



www.ipreunion.com