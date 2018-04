Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Ce vendredi 6 avril 2018, le Sidélec et le Département ont inauguré une station photovoltaïque à Marla. Une première opération en partenariat avec EDF qui bénéficiera aux 300 familles mafataises. L'objectif est de permettre à ces familles de pouvoir profiter d'une distribution en électricité qui couvrira leur besoins tout en préservant l'environnement. Cette inauguration s'inscrit dans les actions menées par le Sidelec visant à promouvoir un développement durable de notre île et la préservation de l'environnement. L'inauguration s'est faite en présence du président du Sidélec Maurice Gironcel, du président du département Cyrille Melchior et de Olivier Duhagon, le directeur régional d'EDF.

