Daniel Gonthier, vice-président délégué à la Coopération, a reçu ce jeudi 5 avril 2018, au nom de Cyrille Melchior, Rapulane Sydney Molekane, l'ambassadeur d'Afrique du Sud basé à Paris.

Ont été évoqués les sujets de coopération possibles entre La Réunion et l’Afrique du Sud notamment en matière d’insertion via des expériences pour les jeunes réunionnais à l’international, mais aussi en ce qui concerne la culture, le sport et plus largement le développement de la communauté du bassin indiaocéanique. "Cette coopération doit se faire dans une logique " gagnant-gagnant", a précisé Daniel Gonthier, afin qu’elle "bénéficie à notre territoire et à la population".