C'est au Salon des Séniors que Cyrille Melchior a remis à la SPL Avenir Réunion, ce vendredi 1er juin, le Trophée du Bien Vieillir créé par le Groupement d'intérêt économique du vieillissement actif (GIE VA) et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), en partenariat avec la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion (CGSS) et l'Association pour le développement et le rayonnement de La Réunion (ADeRR).

Pour le président du Département, ce Trophée vient récompenser une société qui a su s’adapter aux exigences actuelles pour répondre aux besoins de la population et répondre à l’urgence sociale : " en développant le numérique à travers la création d’une application dédiée avec, prochainement la possibilité d’envoyer son dossier par voie dématérialisée, et en mettant en place une régie capable de se mobiliser très rapidement afin d’intervenir chez les bénéficiaires pour de petits travaux, la SPLAR a su sortir des schémas traditionnels des solidarités et proposer aux bénéficiaires une autre manière de bien vieillir, chez soi, là où, très certainement, on se sent le mieux et où on se sent en sécurité. Elle a su évoluer " a déclaré le président Melchior ajoutant " et je suis d’autant plus fier car c’est aussi un encouragement et une reconnaissance pour le Département de La Réunion, fondateur et principal actionnaire de la SPLAR ".

Le Trophée du Bien vieillir ou récompenser les meilleures innovations au service du " Bien Vieillir "

Il s'adresse aux associations, entreprises, start-up, organismes publics ou privés non médicalisés de La Réunion et vise à:

- détecter, valoriser et récompenser des initiatives locales d'innovation en matière du "Bien Vieillir" ;

- soutenir et encourager l'innovation dans les entreprises ;

- encourager l'émergence de nouveaux projets en favorisant les partenariats.