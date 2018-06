Le 4 juin 2018, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) et le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS) ont annoncé, pour la première fois, la signature d'un protocole général de partenariat. Nous publions ci-dessous le communiqué du SDIS

La signature de cette convention générale entre les FAZSOI et le SDIS 974, entraine des obligations réciproques de la part de chacune de ces parties.



Ainsi, en vertu de ce protocole, les forces armées s’engagent notamment à promouvoir le volontariat de sapeurs-pompiers, à favoriser le développement de la politique santé/sécurité au travail, à mettre à disposition des terrains et infrastructures, ou encore à participer à la formation et l’entrainement des personnels sapeurs-pompiers.

En retour, le SDIS de la Réunion participera à la valorisation de la réserve militaire, à la formation de préventionnistes en spécialité incendie et en secours à victimes, aussi le SDIS s’engage à une participation aux exercices internes des FAZSOI.

En somme, toute une série d’engagements visant à valoriser les actions et faire évoluer ces deux corps dans leurs missions respectives, dans le cadre d’un partenariat équitable et renforcé. A savoir que le protocole général est applicable à l’ensemble des organismes du ministère des Armées et à l’ensemble du SDIS 974 basé sur le département.