"Valoriser son oeuvre et la rendre accessible" tels étaient les objectifs du projet éducatif artistique et culturel (PEAC) consacré au poète Leconte De Lisle mis en place par le Département au sein des collèges. Le vendredi 8 juin 2018, le président du Département Cyrille Melchior a assisté à la restitution du travail des élèves de 3 ème du Collège Jules Solesse à Bois-de-Nèfles Saint-Paul autour de l'oeuvre du poète. Le Département a souhaité que l'année 2018 soit consacré au poète Leconte De Lisle pour le bicentenaire de sa naissance. Les élèves ont travaillé sur les deux recueils de poèmes " Bestiaires choisi" et "Paysage choisi" édités par le Département en partenariat avec l'Académie de La Réunion.

Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de Leconte De Lisle, le Département a voulu s'associer à l'Académie de La Réunion pour que les classes de primaires et collèges puissent bénéficier d'un parcours éducatif et artistique et culturel (PEAC), lecture et oralité en rapport avec l'évènement.

Deux livrets de poèmes illustrés ont été édités autour de deux thèmes importants dans l'oeuvre du poète : les animaux et les paysages de son île natale. Les livrets, distribués aux collégiens ont été illustrés par Renaud Cornu.

C'est la recherche de la beauté du verbe et d'une certaine perfection rhéthorique que ce parcours éducatif a proposé à des classes d'étudier un des plus gransd auteurs réunionnais.

- "Faire connaitre son oeuvre aux jeunes générations" -

Cyrille Melchior insiste sur l'importance de faire connaître aux jeunes générations l'oeuvre du poète saint-paulois. "Il y a deux cents ans est né ici, à Saint-Paul, un grand poète et il est de notre devoir de le faire connaître". Le président du Département explique les objectifs de ce Projet éducatif artistique et culturel et l'implication de la collectivité dans sa reponsabilité vis-à-vis des 77 collèges de l'île.

Les classes de 3ème 6 et 3ème 7 du collège Jules Solesse ont présenté quelques poèmes choisis parmi les oeuvres de Charles Marie Leconte de Lisle. Ils ont travaillé sur ce programme avec leur professeur et le comédien engagé au sein de la brigade poétique du Département, Kristof Langromme.

Pour Noé Jean-Baptiste, élève de 3ème au collège Jules Solesse, l'étude de ce poète a été enrichissante. Regardez

- D'autres évènements sont organisés tout au long de l'année en l'honneur du poète -

La commémoration du bicentenaire de Leconte De Lislene s'arrête pas là. Le riche programme entamé en février avec la conférence "l'Ecole poétique parnasienne" se poursuivra à l'occasion de la fête de la musique, à la bibliothèque départementale où Jimmy Fortuné proposera ses propres créations musicales à partir des vers de Leconte De Lisle.

Pendant les prochaines vacances scolaires, c'est la compagnie Ibao qui prendra le relais en proposant aux quatre coins de l'île "Leconte de Lisle i fé tourd lil", une lecture théâtralisée des poèmes dans les médiathèques, les EHPAD, quartiers, etc.

Cette année commémorative connaîtra son apogée au mois d'octobre avec une série de manifestation grand public : conférences, concerts, lectures de poèmes, à Saint-Paul, ville de naissance du poète, au Tampon et à Saint-Denis.

Elle sera clôturée par la nuit de la poésie de Leconte De Lisle partager avec toutes les générations sur l'ensemble du territoire.

