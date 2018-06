Ce mercredi 13 juin, c'est à la mairie de Saint-Pierre que s'est déroulée la signature de la première convention du Plan de Solidarité Territoriale (PST), un nouveau dispositif d'aide aux communes, voté en Séance plénière du Département le 14 mars 2018.

Le Président Cyrille Melchior a souligné que cette signature était la concrétisation d’un engagement pris lors de son élection à la présidence du Département le 18 décembre dernier " J’avais alors annoncé ma volonté d’activer et de développer la solidarité territoriale en nous appuyant sur les acteurs de proximité que sont les communes et les CCAS " ajoutant que " 6 mois après l’annonce de cet engagement, nous voilà donc ici présents pour signer ce premier pacte de solidarité territoriale, pacte validé par les conseillers départementaux le 9 mai dernier. Il prévoit une aide départementale en faveur de la Ville de Saint-Pierre à hauteur de 4,7 millions d’euros en investissement et de près de 900 000 euros en fonctionnement ".

La convention signée entre le Département, la mairie de Saint-Pierre et le CCAS, a pour objet de définir les projets intégrés au PST de la commune ainsi que les modalités techniques et financières de sa mise en œuvre dans une logique de coresponsabilité et de codéveloppement. Les projets éligibles permettent à la commune au titre de l’investissement de réaliser plusieurs opérations telles que l’extension du skate park de la ravine blanche, la création de plateaux synthétiques à la Ravine des cabris et à Grand Bois, la réhabilitation de la tribune du stade de Grand Bois, la création d’un centre social et culturel ligne paradis, l’aménagement d’un local d’activités culturelles y compris un studio d’enregistrement à Bois d’Olive etc. Au titre du volet social, les projets validés ciblent la jeunesse, les personnes de plus de soixante ans et l’accompagnement des familles confrontées à des difficultés éducatives et sociales.

Pour Michel Fontaine, cette signature va permettre à la commune d’avoir des financements pour sortir rapidement des équipements de proximité " La Réunion connaît une urgence sociale majeure. Pour y faire face, nous avons des projets mais qui, par manque de financement, ne pouvaient pas se concrétiser. Aujourd’hui, grâce à ces aides du Département, nous pourrons les mettre en place rapidement, je peux citer des terrains synthétiques, mairie annexe avec une bibliothèque de quartier ou des aides aux associations qui œuvrent par exemple dans le domaine de l’aide aux Sans Domicile Fixe, etc ".

Ce nouveau dispositif d’aides intitulé Pacte de Solidarité Territoriale porte sur une enveloppe de 90 millions d’euros pour la période 2018-2020, décomposée comme suit, 75 M€ en investissement et 15 M€ en fonctionnement hors amélioration de l’habitat. Il permettra aux communes de mener des projets adaptés à leurs besoins, à leurs attentes et aux réalités des territoires et des populations.

D’ores et déjà, les conseillers départementaux ont validé 11 pactes de solidarité territoriale (Cilaos, Bras-Panon, Les Avirons, Sainte-Suzanne, Saint-Louis, Saint-André, Saint-Pierre, Saint-Denis, Salazie, Le Port, Saint-Paul), soit près de la moitié de l’enveloppe allouée, pour un montant global de près de 44 millions d’euros.

Comme l’a rappelé le Président du Département " l’ambition de ce pacte est de donner à chaque territoire les moyens de son développement, au regard des enjeux économiques et sociaux particuliers. Nous avançons à un rythme très soutenu dans la préparation de ces partenariats et leur signature prochaine. Je souhaite que l’ensemble des communes de La Réunion, et donc que tous les Réunionnais, puissent bénéficier de la solidarité territoriale du Département d’ici la fin de l’année " a-t-il conclu

