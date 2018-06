Cette année, 306 agents du Conseil Départemental dont 77 assistantes familiales ont été conviés à recevoir leur médaille d'honneur du travail départementale, régionale et communale à l'occasion de deux cérémonies, l'une organisée à Villèle et l'autre à la Villa du Département.

Avant de procéder à la remise des médailles, le Président Cyrille Melchior, accompagné des élus de la Collectivité, du Directeur Général des Services et de représentants du personnel, s’est adressé aux récipiendaires " cette cérémonie est pour moi un symbole fort. C'est l’occasion d’honorer celles et ceux qui ont su donner de leur temps, de leur personne pour accomplir avec professionnalisme, rigueur et dévouement la mission de service public qui leur a été confiée. Je suis très heureux et réellement fier de vous remettre cette distinction, une reconnaissance publique qui met en lumière, non seulement des qualités professionnelles mais aussi des savoir être et des savoir-faire c’est-à-dire un investissement personnel sans faille auprès de la population réunionnaise".

211 médailles d’argent, 69 de vermeil et 26 d’Or ont ainsi été décernées.

Cette décoration honorifique récompense les agents qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des collectivités territoriales et qui cumulent de l’ancienneté au sein de la Fonction Publique Territoriale à savoir : 20 ans pour la médaille d’argent, 30 ans pour la médaille de vermeil, 35 ans pour la médaille d’or.

www.ipreunion.com