Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 minutes

C'est dans la catégorie excellence que l'équipe du collège des Mascareignes a remporté le titre de Champion de France 2018 de danse UNSS, avec leur chorégraphie " Ce qu'il me reste ", inspirée de l'histoire des enfants de la Creuse. Pendant 8 minutes, les 12 danseuses ont ainsi raconté, à leur manière, le récit de plus de 2000 enfants réunionnais qui, malgré le déracinement, la souffrance, l'ignorance et le mensonge parfois, ont gardé en eux leur identité. Le championnat s'est déroulé à Istres du 5 au 8 juin dernier. 27 académies étaient représentées.

C'est dans la catégorie excellence que l'équipe du collège des Mascareignes a remporté le titre de Champion de France 2018 de danse UNSS, avec leur chorégraphie " Ce qu'il me reste ", inspirée de l'histoire des enfants de la Creuse. Pendant 8 minutes, les 12 danseuses ont ainsi raconté, à leur manière, le récit de plus de 2000 enfants réunionnais qui, malgré le déracinement, la souffrance, l'ignorance et le mensonge parfois, ont gardé en eux leur identité. Le championnat s'est déroulé à Istres du 5 au 8 juin dernier. 27 académies étaient représentées.