Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a rencontré ce jeudi 21 juin la ministre des outre-mer Annick Girardin, afin de discuter des contrats de convergence et du contenu du Livre bleu issu des assises de l'Outremer. "Au cours de cet entretien, plusieurs dossiers essentiels au développement économique du département ont été abordés. La question du rééquilibrage du territoire a été évoquée avec le lancement de grands chantiers comme celui de la Route des Hauts de l'Est et celui d'une meilleure irrigation des terres agricoles de l'Est" souligne le conseil départemental.

