Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

"Les délégations des Régions Ultra Périphériques de Madères Acores Îles Canaries Martinique Guadeloupe Guyane et de La Réunion ont pu arracher le maintien de l'enveloppe Posei pour la période 2021/2027" se félicite le conseil départemental dans un communiqué publié ce jeudi 28 juin 2018. "Les soutiens obtenus des euro députés dont Younous Omarjee et les arguments portés par ce front uni et eurodom ont convaincu le commissaire Phil Hogan et le président de la Commission Jean Claude Junker" ajoute le Département.

