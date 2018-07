Le Conseil départemental a lancé les inscriptions pour le concours 2018 du Challenge des créateurs entreprises. Ce concours vise à encourager l'entreprenariat à La Réunion. Les candidats ont jusqu'au 31 août 2018 pour s'inscrire en ligne.

Plusieurs critères sont à respecter pour pouvoir candidater au concours organisé par le conseil départemental. L'entrepreneur doit avoir créé son entreprise entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2017. Il devait aussi être au RSA ou bénéficiaire de minima sociaux au moment de la création de son entreprise.

Le Challenge des créateurs valorise les responsables de petites entreprises locales pour qui la création de leur activité a permis leur insertion professionnelle. Ila pour objectifs de récompenser les entreprises méritantes et de promouvoir le parcours de la création d'entreprise. Il met en avant la gestion et le savoir-faire des chefs de TPE (très petite entreprise)

Ce concours est organisé par le Département en partenariat avec le Pôle Emploi, le conseil de l'ordre de experts-comptables, la Caisse générale de sécurité sociale, les associations AGAPLR/CGAR (Association de gestin agréée de La Réunion/ Cnetre de gestion agréé de La Réunion), les Chambres consulaires, la boutique de gestion, la Couveuse Réusit, l'Association développement rural de La Réunion, Enregies alternatives Réunion-Dynamiques services, l'Initiative Réunion entreprendre et l'ADIE.

Les conditions de participation :

- Avoir été demandeur d'emploi au moment de la création de son entreprise ou bénéficiaire des minima sociaux,

- Avoir créé son entreprise entre le 1er juillet de l'année 2016 et le 31 décembre de l'année 2017.



Les catégories de sélection sont :

Prix du Jury ;

Prix de la Création d’emploi ;

Prix de l’Innovation ;

Prix de l’Insertion ;

Prix de la Performance ;

Prix Produits péi ;

Prix Startup.

Présélection des 14 finalistes sur l’ensemble des candidatures éligibles reçues, selon des critères d’excellence prédéterminés lors d’une journée de rencontre entre les candidats et un jury.

Le candidat est tenu de se présenter en personne muni d’une pièce d’identité à cette convocation afin de présenter son dossier au jury désigné par le Conseil départemental.

Les candidats absents à la journée de rencontre et de sélection des 14 finalistes seront considérés comme défaillants et seront donc éliminés du concours.

Les candidats participant au concours s'engagent de facto à participer à l’ensemble des actions de communication liées à cet événement, notamment les émissions télévisuelles, et en autorisent l’exploitation ultérieure par la Collectivité ou ses partenaires.

Les prix :

La dotation financière globale est de 59 500 € et se répartie comme suit :

Les 7 lauréats sont récompensés à hauteur de : 7 000 €.

Chaque finaliste non lauréat reçoit un prix de 1 500 €.

Par ailleurs, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables de la Réunion fera bénéficier aux 7 lauréats de 4 heures de conseils personnalisés par un expert-comptable et à l’ensemble des lauréats et finalistes, d’une journée de conseils et de formation collective sur l’organisation juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise, d’un livre de poche " réussir sa création d’entreprise ". Les lauréats s’engagent à participer à cette action de formation.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale offre aux 7 lauréats et aux 7 finalistes un coaching sur les " bons réflexes d’un cotisant " et un accompagnement personnalisé sur une année.

Les associations AGAPLR/CGAR proposent une adhésion d’un an à leur association, pour chacun des 14 finalistes en fonction de la catégorie fiscale des entreprises.