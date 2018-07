Pour célébrer les 170 ans de l'abolition de l'esclavage, le Conseil départemental de La Réunion a lancé un appel à projets pour une résidence d'artistes.Acteur de la vie culturelle, le Département de La Réunion est partenaire des artistes et des associations via des aides directes et indirectes dans tous les champs disciplinaires. Les porteurs de projet ont jusqu'au 31 juillet 2018 pour candidater.

Le Conseil départemental anime une dizaine d’établissements parmi les plus prestigieux de l’île, du fait de leur ancienneté, des thématiques qu’ils traitent, de la variété et de la richesse de leurs collections, de la qualité du service public qu’ils proposent.

Dans le cadre de son projet de mandature 2015-2021, le Département a mis en place en 2017 un dispositif original de soutien à la création artistique et de valorisation du patrimoine : les résidences " Patrimoine et Création ". La réussite de cette première édition conduit le Département à renouveler son dispositif en 2018.

Deux thématiques sont proposées en 2018 : "Patrimoine et Création"et "170 ans de l'abolition de l'esclavage"

- Commémoration des 170 ans de l'abolition de l'esclavage-

En 2018, les résidences " Patrimoine et Création " organisées par le Département pourront aussi s’inscrire dans le cadre de la commémoration des 170 ans de l’abolition de l’esclavage.

Le Conseil départemental sera en effet partie prenante de cette commémoration et lui donnera plusieurs dimensions : solennelle, éducative et culturelle, festive et aussi créative.

L’esclavage, son histoire, son abolition, l’émancipation, la liberté... ont considérablement inspiré les artistes, ici et ailleurs.

Au contact des collections patrimoniales, des œuvres et objets anciens conservés par nos établissements culturels, des archives écrites et iconographiques, de la mémoire des lieux historiques, cette inspiration peut encore se renouveler.

Ce second appel à projets en offre l’occasion et les conditions : les artistes sont invités à investir la thématique, à l’éclairer avec la singularité de leurs regards et à l’exprimer dans une oeuvre.

- Zoom sur les thématiques -

Pour le thème "patrimoine et création", les artistes sont invités à présenter un projet de création faisant écho aux sites culturels départementaux et/ou à leurs collections.

Les résidences pourront avoir lieu au Musée LéonDierx, à l’Artothèque, au Musée historique de Villèle, au Lazaret, aux Archives départementales, à l’Iconothèque historique de l’océan Indien, auMuséum d’histoire naturelle, au Musée du Sel, à la Bibliothèque départementale ou à Mascarin-Jardin botanique de La Réunion.

La résidence qui aura lieu au musée Léon Dierx sera mise en oeuvre en partenariatavec l’Ecole supérieure des arts du Port.

Pour le deuxième thème "170 ans de l'abolition de l'esclavage", le Département en 2018 invite les artistes à proposer des projets s’inspirant de ce fait historique.

Les propositions pourront être formulées en lien avec les collections d’un des établissements culturels visés ci-dessus ou avec un autre lieu.

Dans ce second cas, le lieu pressenti sera précis, et la faisabilité juridique et technique du projet sera vérifiée et démontrée.

- Objectifs des résidences -

Les résidences "Patrimoine et Création" ont pour objectifs :

- d’accroître la visibilité des équipements culturels départementaux qui gèrent une part importante du patrimoine réunionnais et font appel à des métiers et savoir-faire spécifiques,

- de soutenir la création artistique notamment émergente, en lui offrant des conditions particulières d’expression, de formation, de recherche,

- d’ouvrir la démarche sur les publics en lui faisant partager les étapes et les spécificités du processus de création d’une œuvre, et en enrichissant l’offre culturelle sur le territoire.

Le partage avec les publics prioritaires de la collectivité est une dimension importante de ces résidences. Les artistes seront invités à rencontrer les publics et à partager avec eux le processus de création ou leur démarche artistique.

- Qui peut candidater ? -

Arts visuels, arts vivants, contes, chants, écriture, ..., toutes les disciplines artistiques sont concernées.

Les artistes doivent déposer leur candidatures avant le 31 juillet 2018. Toutes les informations relatives au dépôt de dossier sont à retrouver sur le site internet du Département de La Réunion.

