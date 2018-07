Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental et Daniel Gonthier, Vice-président du Conseil Départemental et Maire de Bras-Panon, ont signé un pacte de solidarité territoriale pour la commune de Bras-Panon, ce jeudi 26 juillet en salle du Conseil Municipal. Ce pacte permet l'engagement du Département dans des projets d'envergure sur le territoire de Bras-Panon.Ils ont ainsi posé la première pierre des classes inclusives qui seront construites à l'école Ma Pensée, au Pôle de centralité de la Rivière des Roches, et qui seront financées en grande partie par le Conseil Départemental. Ces classes faciliteront l'insertion des enfants porteurs de handicap dans le milieu scolaire.

