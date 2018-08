Ce mercredi 1er août 2018, le président du Conseil départemental Cyrille Melchior a reçu le président des régions de France Hervé Morin. En visite dans l'île, Hervé Morin a évoqué les points commun que notre département d'Outre-mer a avec d'autres régions de France et les difficultés qu'elle rencontre. Ce dernier a fait allusion aux perspectives de collaboration entre la Normandie, région dont il est le président, et La Réunion.

L'agriculture, la mobilité, le logement, sont autant que points qu'Hervé Morin a évoqué avec Cyrille Melchior durant cette rencontre.

Le président des régions de France a visité plusieurs sites de l'île et des entreprises. Celui-ci a souligné le potentiel qui existe à La Réunion et "les difficultés qu'a La Réunion à se faire entendre à Paris". Pour lui, "La Réunion partage des problématiques communes avec d'autres régions". Le président des Régions de France est aussi le président de la Région Normandie.Pour lui, sa région et La Réunion sont des terres agricoles qui ont intérêts à partager leurs idées de développement.

Hervé Morin doit être entendu à Paris prochainement où il exposera "l'idée qu'on a des choses à faire à La Réunion" en produisant communément avec d'autres collectivités un document relevant les problématiques rencontrées et les pistes de travail.

Hervé Morin a aussi abordé les possiblités d'échanges pour les étudiants en mobilité et les entreprises réunionnaises qui souhaitent s'installer en Hexagone. Il a évoqué le développement prochain d'un partenariat entre la Région Réunion et la Réunion Normandie dans ce sens.

Cyrille Melchior revient sur sa rencontre avec Hervé Morin, au cours de laquelle il a abordé des sujets importants avec le président de l'association des présidents des régions de France. Regardez :

Hervé Morin rencontrera en septembre le président de Ladom pour évoquer la mobilité des étudiants réunionnais vers la métropole

www.ipreunion.com