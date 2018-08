Publié il y a 1 heures / Actualisé le Dimanche 12 Août à 02H26

On ne l'avait pas vu depuis plus de 10 ans, il fait son grand retour, le Tour de l'île pédestre. Cette manifestation sportive qui était incontournable dans l'île renaît de ses cendres grâce au concours de l'Union des sapeurs pompiers, de la ligue réunionnais d'athlétisme et du Conseil départemental.Les 22 et 23 septembre 2018, 50 équipes seront sur les routes de l'île pour parcourir les 228 km de course relais. Les Services de secours et d'incendie de La Réunion ont choisi comme thème cette année, la sécurité routière, parce qu'ils sont "les premiers à intervenir lors des accidents".

