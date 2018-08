Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

C'est avec une très vive émotion que j'apprends le décès de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, prix Nobel de la Paix en 2001.Premier secrétaire général de l'ONU originaire de l'Afrique Sub-Saharienne, Kofi Annan a su pleinement intégrer les enjeux internationaux d'un monde en pleine transformation, avec la fin du bipolarisme et le développement de la mondialisation.Homme de dialogue, d'ouverture et de consensus, il a su faire entendre et respecter la voix de l'ONU en tant que gendarme du monde. Kofi Annan était un homme de bien, une personnalité charismatique et respectée partout dans le monde, pour sa défense des valeurs universelles de paix et de fraternité. Le monde perd un homme qui aura marqué l'histoire, tant par son oeuvre que par sa personnalité. (photo AFP)



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental

