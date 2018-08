Soutenus par la Fédération départementale des syndicats agricoles (FDSEA) des agriculteurs de l'Ouest ont été reçus ce mercredi 29 août 2018 par Serge Hoareau, vice-président du Conseil départemental. Ils ont surtout abordé les grosses difficultés rencontrées par les exploitants agricoles sur le secteur de l'antenne 4 à Saint-Paul. "Entre 80 et 100 agriculteurs sont en grande difficultés" a souligné Frédéric Vienne à la sortie de la réunion

Le manque de pluie et le faible rendement de la campagne sucrière fragilisent toujours plus les cultivateurs de l’Ouest. "Serge Hoareau s’est engagé à aller voir la Paierie départementale, chargée de recouvrer les dettes de la Saphir et du département".

"On ne parle pas d’indemnisation, poursuit Frédéric Vienne, on parle de trouver une solution sur la dette des agriculteurs." Elle passe d'abord par la relance de la zone ouest avec un projet de diversification et un accompagnement des agriculteurs

Une réunion est d’ores et déjà prévue le 26 septembre au Département avec les partenaires de l’agriculture, les services de l’Etat et les banques.

www.ipreunion.com