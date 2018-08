C'est un partenariat inédit entre Cyrille Melchior, le président du Conseil Départemental et Gilbert Annette, le maire de la commune de Saint-Denis. Un partenariat au delà des clivages politiques. Un engagement sur la période 2018-2020. Les deux institutions mutualisent leurs moyens sur plusieurs volets : l'éducation, les personnes âgées, le social. Pour un budget de près de 7 millions d'euros.

Tandis que les budgets des communes et autres collectivités sont rabotés, les deux institutions décident de mutualiser leurs moyens sur des projets communs. Pour mieux travailler ensemble et pour conforter leurs efforts vers les secteurs fragiles socialement et économiquement de la ville.

Plusieurs projets de grande envergure. Notamment la construction de deux gymnases multi-sports pour près de 5 millions d’euros. Un à la Source, l’autre au Chaudron. La création d’un Fond documentaire pour la médiathèque François Mitterand pour 236 000 euros.

Ce pacte de solidarité, le Département l’a étendu à vingt autres communes. Un budget total de 75 millions répartis sur 3 ans. La politique n’est jamais très loin. Certains maires aurait souligné le fait que certaines communes seraient avantagées par rapport à d’autres. Ce que le président du Conseil Départemental rejette en bloc.



Ce que souhaitent mettre en avant Cyrille Melchior et Gilbert Annette, c'est aussi la concrétisation rapide de ces projets. Tous débuteront cette année ou l'année prochaine. fh/www.ipreunion.com