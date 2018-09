Jean-Marie Virapoullé, 1er Vice-président du Département en charge du projet Route des Hauts de l'Est, accompagné des élus du Conseil départemental, Marie-Lyne Soubadou, Viviane Ben Hamida et Rémy Lagourgue, a présenté les avancées de la Route des Hauts de l'Est, un projet essentiel de rééquilibrage du territoire Nord et Est.

Jean-Marie Virapoullé a rappelé les nombreux enjeux de cet axe d’environ 40 km. Tout d'abord, il offrira une alternative à la RN2 qui compte 94000 véhicules/jour à l’entrée Est de Saint-Denis et améliorera la desserte des quartiers des Hauts. Puis, cet axe départemental à 2 x 1 voie permettra le développement urbain, économique et agricole des quartiers des Hauts sans oublier une valorisation de l’activité touristique.

"C’est un moment important dans l’histoire du déplacement sur l’île car il s’agit aujourd’hui de lancer une consultation publique sur un projet essentiel de rééquilibrage du territoire Nord et Est, celui de la voie des mi pentes. Portée par le Département, la RHE a pour objectif la réalisation d’une nouvelle infrastructure routière, véritable vecteur de développement du Nord et de l'Est de l’île. Il est nécessaire d’apporter un nouveau souffle à ces territoires parce qu’aujourd’hui, les autres régions sont saturées" a précisé Jean-Marie Virapoullé.

La Route des Hauts de l’Est, route multifonctionnelle structurante, remplira plusieurs missions. Elle permettra d’accueillir des usagers de tous types (transports en commun, cycles, engins agricoles, etc.). Elle facilitera également le déploiement du réseau MEREN visant à améliorer l’irrigation des terres agricoles de l’Est. "Développer les terres agricoles est un réel enjeu puisqu’il y a plus de 4500 ha qui sont concernés par une reconquête de terres en friche. Ce projet favorisera le désenclavement des espaces agricoles, en offrant une meilleure desserte des parcelles en friche ou peu accessibles aujourd’hui" a ajouté le Vice-président.

Trois tracés ont été mis à l’étude

Un tracé bas au plus proche du littoral urbanisé et réutilisant au mieux les infrastructures existantes (avec un linéaire total de 37,7 km) ; un tracé médian reliant les quartiers des mi-pentes et permettant un accès aux espaces agricoles et touristiques des Hauts (avec un linéaire total de 36,3 km) ; et un tracé haut au plus près des espaces agricoles enclavés et permettant une mise en scène forte des paysages (avec un linéaire total de 42,1 km). Selon les tracés, des ouvrages de franchissement seront à réaliser soit environ une quarantaine de ponts sur la voie basse et près de 80 sur l’axe haut. A savoir que cette route ne sera pas saturée à sa livraison.

"Ce projet est validé au niveau politique à l’unanimité au Département. Nous avons une volonté politique affichée, nous attendons un engouement de la population. Pour le réussir, il faut l’unité politique et l’implication de la population. La consultation publique est lancée et se déroule du 12 septembre au 10 octobre. La prochaine étape, une fois la consultation achevée, c’est d’avoir un tracé le plus consensuel possible. Puis, après une phase technique approfondie, dans un an, ce sera la mise en place d’un avant projet technique, un dossier complet MEREN/Route des Hauts de l’Est, qui sera présenté fin 2019 au moment des fonds opérationnels européens. Nous souhaitons que ce grand projet soit financé à hauteur des autres grands chantiers de l’île. Nous espérons un début des travaux, dès 2021" a conclu M Virapoullé.

La population des communes concernées (Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît) et des 2 EPCI (CINOR et CIREST) est informée via la presse, les sites Internet et les FB du Département et des mairies sans oublier ceux de la CINOR et de la CIREST. Dans chaque mairie, des registres et des panneaux sont à la disposition de la population. Parallèlement, le Département a créé une page dédiée rhe.departement974.fr. Aussi, informez-vous et soyez nombreux à donner votre avis.