Publié il y a 45 minutes / Actualisé le Vendredi 21 Septembre à 15H48

Créer son entreprise, penser son avenir et réussir son insertion professionnelle... toutes ces problématiques étaient au centre d'un échange dans l'hémicycle du Palais de la Source le jeudi 20 septembre dernier. A l'invitation du président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, des jeunes créateurs d'entreprises et ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure, se sont retrouvés pour démontrer que l'entreprenariat peut être la solution pour sortir de la précarité et du chômage.

