Le président du Département, Cyrille Melchior, accompagné de Francis Fonderflick, Secrétaire général de l'Académie de La Réunion, représentant le Recteur, et des élus de la Collectivité, a reçu ce mardi 25 septembre 2018 dans les jardins de la Villa du Département, les principaux et gestionnaires de collèges.

Cette rencontre a permis au président de dresser un bilan des actions menées par la collectivité en faveur de la réussite éducative : " Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui. Je souhaitais ce moment pour vous dire combien je considère que vos fonctions stratégiques sont capitales pour le bien-être et le développement éducatif des collégiens. La rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes conditions dans l’ensemble des établissements de l’île. 260 PEC (Parcours Emploi Compétence) ont été répartis à travers l’ensemble des établissements, des emplois qui s’ajoutent aux 916 emplois permanents financés par la Collectivité, ce qui représente une masse salariale de 44 M€. Par ailleurs, l’implication de notre assemblée se traduit par un montant de 41 M€ par an pour la gestion, l’entretien, l’aménagement, la réhabilitation et la construction des établissements. Deux nouveaux collèges ouvriront, l’un en 2021 dans la Zac Roquefeuil à Saint-Paul et l’autre en 2022 à la Plaine des Palmistes. La construction d’un nouveau collège à la Possession est actuellement à l’étude. Pour tous les autres travaux, nous avons établi un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de 2016 à 2021 pour un montant total de 135 M€ " a déclaré le président.

Puis, ont été rappelées les actions volontaristes menées dans le cadre de la politique éducative, qui se décline en cinq axes : l’ouverture vers l’extérieur à travers des voyages pédagogiques, l’innovation par le déploiement du plan numérique (à ce jour, tous les collèges sont câblés et connectés), la mobilisation des collégiens à travers des opérations telles que le concours NO GASPI luttant contre le gaspillage alimentaire ou encore celui dédié à l’embellissement des collèges, offrant aux élèves un cadre agréable, le développement de la citoyenneté à travers le CDJ ou encore l’initiation au sport de compétition à travers le soutien à l’UNSS.

" Le sport est fondamental pour la santé de nos jeunes. C’est la raison pour laquelle nous avons initié le premier challenge sportif départemental des collèges qui a connu un franc succès avec une présence de plus de 1000 jeunes. S’agissant de la restauration scolaire, ce sont 4 millions de repas par an qui sont servis et, notre objectif est d’atteindre 60 % d’ici 2025 de part de viandes, fruits et légumes locaux. Enfin, je voudrais souligner que les élus ont voté le 22 août dernier à l’unanimité, un nouveau régime d’aide en faveur des étudiants sous la forme de bourse départementale intitulée " Parcours de la réussite " ainsi que la création de cinq bourses doctorales pour promouvoir l’excellence. Nous devons tous ensemble préparer nos enfants d’aujourd’hui à être les adultes de demain, dans leur future vie professionnelle et personnelle " a souligné Cyrille Melchior.

Après une projection de film sur les interventions du Département, David Gagneur, Chef de mission de l’Iconothèque de l’Océan Indien, a présenté un nouvel outil numérique, en adéquation avec les usages des jeunes, créé pour favoriser leurs connaissances culturelles. Le Département met aujourd’hui à la disposition des principaux, sur demande, cet outil appelé, l’Icono touch.

Quatre jeunes ont été honorés de la médaille départementale à l’occasion de cette rencontre.

- Riann Fouque, était collégien au collège les Aigrettes à Saint-Gilles et est actuellement au lycée Polyvalent Stella à Saint-Leu. Il a sauvé une femme d’une noyade en mer à Saint-Gilles.

- Métisse Clain, ancienne Vice-présidente de la commission Nord du CDJ, Présidente du Comité des Anciens CDJ 974, actuellement au lycée Le Verger à Sainte-Marie. Elle est sélectionnée pour la finale Nationale aux Plaidoiries du Mémorial de CAEN pour les DOM.

- Ludovic Babas - Ancien Vice-président du CDJ (2016) et Vice-Président du Comité des Anciens CDJ 974, actuellement au Lycée Antoine Roussin à Saint-Louis. Il est lauréat au concours d’éloquence d’avril 2018

- Aurore Croze, collégienne au collège Alexandre Monnet à Saint-Benoît. Agée de 14 ans, elle est intervenue pour mettre fin à la tentative de braquage dans la pizzéria de sa mère. Elle a protégé sa maman en bousculant les braqueurs et en les faisant fuir.