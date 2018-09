Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Très belle programmation à l'Artothèque avec cette exposition d'Alain Noël au nom évocateur. "Seconde rétine" est une invitation à aller voir plus loin que ce que nos yeux nous montrent, en mettant en lumière comment un artiste réunionnais d'aujourd'hui a travaillé avec l'abstraction picturale comme composante importante de son travail. Outre sa fidélité à son engagement envers la recherche et l'expérimentation notamment au sujet de la couleur et la pigmentation en peinture, la complexité de son univers artistique insulaire, faite de questionnements à la fois multidimensionnels et multidirectionnels, a nécessité d'exposer différents aspects en dehors de son travail supposé connu ou prématurément typique.

