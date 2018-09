Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 28 Septembre à 14H09

Le Département de La Réunion a choisi de valoriser ses pitons, cirques et remparts à travers une série de films alliant beauté de nos paysages et de nos virtuoses réunionnais. Dans l'épisode 5, Mathéo Técher, jeune Tamponnais de 20 ans ayant intégré la prestigieuse école de Berklee College of Music à Boston (Etats-Unis), offre une magnifique prestation de batterie à la Plaine des Sables, le tout, en portant la tenue de protection aluminisée des volcanologues. Un beau clin d'oeil alors que le Piton de la Fournaise est en éruption.

