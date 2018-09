Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 heures

Lieu emblématique et historique de Cilaos, les thermes sont un enjeu économique crucial dans le village niché au coeur du Cirque. L'établissement reste déficitaire et n'a jamais réussi à trouver et fidéliser sa clientèle. Pourtant, la station thermale est la seule structure de ce type dans la zone Océan Indien. Aujourd'hui, le Conseil départemental et le maire de Cilaos font un pari sur l'avenir en ressortant des cartons, un projet abandonné au début des années 2000.

