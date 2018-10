Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les électeurs de la 7ème circonscription ont élu Jean-Luc Poudroux en qualité de Député de notre République. Notre démocratie repose sur le suffrage des citoyens. Ce dimanche, la démocratie s'est exprimée. Les électeurs ont fait le choix d'un homme doté d'une solide expérience, ancien Maire et ancien Président du Conseil Général, et aussi un homme de terrain profondément attaché à son territoire et à sa population.

