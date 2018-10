Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Près de 500 familles étaient réunies ce mercredi 3 octobre à l'occasion de l'opération " Premières Pages " organisée cette année à l'Espace Reydellet à Saint-Denis. Portée par le Département et la Direction des Affaires Culturelles, "cette action a pour objectifs de réduire les inégalités en matière d'accès au livre et à la culture de l'écrit, d'accompagner les parents dans la recherche de l'éveil de leur enfant, de sensibiliser les enfants au livre dès le plus jeune âge et de valoriser la littérature jeunesse" écrit le Département dont nous publions le communiqué ci-dessous.

