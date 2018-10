Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, et à l'occasion du centenaire de sa disparition, le Département propose aux Archives départementales Sudel Fuma, une exposition retraçant la vie de Roland Garros du 15 septembre 2018 au 28 juin 2019.

L’exposition s’articule atour de quatre sections, la fabrique du champion, les exploits aériens, les prouesses militaires et Garros après Garros. Son originalité est de souligner les liens profonds qui unissent Roland Garros et La Réunion, en présentant les racines familiales indianocéaniques de l’aviateur, les relations conservées par les Garros avec les familles de la colonie, et l’écho particulier des exploits de Roland Garros à La Réunion, avec le retard dû à la lenteur des transmissions.

Aux photographies, journaux illustrés de métropole et journaux locaux s’ajoutent des documents d’archives (certains inédits), des vidéos et des objets, notamment les maquettes au 1/3 et au 1/4 de deux avions utilisés par Roland Garros pendant la guerre : le Nieuport XVII et le Spad XIII.

Présentée en parallèle dans la salle pédagogique à destination des classes, l’exposition-manifeste Roland Garros au Panthéon complète le parcours proposé ici, qui retrace le destin fulgurant de l’ " embrasseur de nuages ", aux ailes brisées par la guerre.