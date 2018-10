Ce vendredi 5 octobre, Cyrille Melchior s'est rendu au collège de l'Etang à Saint-Paul pour participer à une séquence de plantation d'une trentaine d'espèces endémiques et indigènes, sur un terrain de 1500 m² dans l'enceinte de l'établissement.

Les 200 collégiens des classes de 6ème accompagnés de leurs professeurs et pour certains de leurs parents, ont été mobilisés pour mettre en terre 300 plants (Bois de gaulette, bois de judas, Bois de joli cœur…), remis par trois gestionnaires des E.N.S. du Département, le Groupement pour la Conservation de l'Environnement et l'Insertion Professionnelle, l’Association de Protection des Milieux Naturels de l'Est et l' association " Allon Pren'Dioré en Main ".

Pour le Président du Département cette action est une démarche nécessaire voire même impérative compte tenu des défis climatiques, énergétiques et écologiques à relever durant les prochaines décennies pour protéger la planète : " Ce projet d’arboretum, une première, s’inscrit pleinement dans les objectifs de sensibilisation et de protection de la biodiversité que nous prônons. C’est une belle dynamique, un magnifique projet initié par les équipes du collège qui ont à cœur de valoriser et de préserver la biodiversité de l’île " a précisé Cyrille Melchior.

La réalisation de cet Arboretum permettra la mise à disposition des élèves et des visiteurs d’un lieu de découverte de différentes espèces. Ils pourront suivre et étudier leur croissance tout au long des quatre années de leur scolarité au collège. Une partie consacrée aux plantes aromatiques permettra de présenter et d’étudier une autre famille de la flore locale. L’arrosage, comme l’a expliqué le Principal du Collège, Monsieur Jeantet, sera autonome et durable.

Enfin, un rucher pédagogique viendra trouver sa place dans un environnement mellifère, un espace actuellement en friche, en début d’année prochaine. Il permettra d’observer et d’étudier le rôle primordial des abeilles dans la pollinisation des végétaux et aussi, de sensibiliser les collégiens au métier d’apiculteur en suivant l’entretien des ruches et même la production du miel par les abeilles. Des ateliers de sensibilisation et de découverte pour les élèves du collège seront organisés à cet effet.