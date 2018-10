Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental et Daniel Pausé, maire de la commune, ont signé jeudi le Pacte de Solidarité Territoriale. Une enveloppe totale de près de 2,5 millions d'euros, allouée à la commune pour des travaux de réaménagement de la maison de quartier, d'équipement de pôle culturel et sportif, ou encore de renforcement et de sécurisation de réseaux routiers, de réseaux d'eaux pluviales et pour soutenir les actions du CCAS.

Après une visite des différents chantiers en cours ou qui seront lancés prochainement, Daniel Pausé a remercié le Président du Département pour sa venue dans sa commune : " C’est un grand plaisir de vous accueillir, d’autant plus que, dans ce contexte de restriction budgétaire, je dois vous dire que le Pacte de Solidarité Territoriale est le bienvenu. Grâce à cette enveloppe, nous pourrons favoriser l’émergence de projets innovants et nécessaires sur notre territoire. Nous avons en tant qu’équipe municipale, la responsabilité d’essaimer des projets en cohérence avec les besoins des habitants. Avec le PST, le programme mis en place est garant des priorités soulevées auprès de la population de Trois-Bassins ", a précisé Daniel Pausé.

Des travaux et des actions sociales renforcées

Une enveloppe totale de près de 2,5 millions d'euros a donc été allouée à la commune pour réaliser des actions tant en investissement que dans le social. Une somme qui sera consacrée aux rravaux de réaménagement de la maison de quartier, d’équipement de pôle culturel et sportif, ou encore de renforcement et de sécurisation de réseaux routiers, de réseaux d’eaux pluviales et, sur le volet social, un soutien renforcé aux actions du CCAS à savoir l’accompagnement afin de résoudre les difficultés sociales et éducatives, le service de portage de repas ainsi que l’aide au permis de conduire.

Au plus près des territoires

Le Président du Département a rappelé que depuis cinq mois il faisait le parcours de la solidarité et allait à la rencontre des maires et des populations, traduisant la volonté du Département d’être au plus près des territoires et aux côtés des acteurs de proximité que sont les communes et les CCAS : " Je suis ravi d’être à Trois Bassins, commune des Hauts appartenant à la 5ème micro-région, pour signer avec vous ce PST. Compte tenu du contexte de réduction des dotations de l’Etat, j’estime que le Département se doit de donner aux communes les moyens d’investir pour leur population. La solidarité s’exprime ainsi pleinement à travers le PST. C’est un engagement majeur qui conforte les communes dans leur dynamisme de développement et de croissance."

Investir dans l'humain

Le président du Conseil Départemental a aussi ajouté : "Quand on investit dans des équipements de proximité, on investit aussi dans l’humain. Aujourd’hui, cette convention porte une ambition nouvelle, territorialisée et partagée de l’action publique départementale, une ambition tournée vers la proximité et la solidarité. Vos services ont bien compris l’enjeu de cette convention et je voudrais saluer le travail et l’implication des conseillers départementaux, des services de la Collectivité et de ceux de la ville de Trois Bassins dans l’élaboration de ce Pacte ".