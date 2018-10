Ce mercredi 10 octobre, le Président du Conseil Départemental, Cyrille Melchior, était présent à Marla dans le cirque de Mafate à l'occasion de l'organisation d'une Journée intergénérationnelle dédiée à la préservation du patrimoine culturel et à la sensibilisation sur l'Éducation, la Prévention et la Santé. Initiée par la structure de maintien à domicile "Pour être bien chez soi" avec le partenariat des associations "Mafate ensemble" et "les Violettes", cette action a réuni près d'une centaine de personnes âgées issues de Dos d'Ane et des îlets de Mafate.

Cette rencontre a été l’occasion pour le Président du Département de rappeler que les liens intergénérationnels étaient essentiels : "Je tiens à féliciter les organisateurs pour cette belle manifestation qui contribue à renforcer la cohésion sociale et familiale dans ces hauteurs. Quand on regarde les jeunes enfants, les parents et les grands parents, on voit des liens qui font la force de La Réunion, qui font la force de notre bien vivre ensemble. On n’a pas trouvé mieux que la famille pour constituer le lien social. Parce que nous avons en charge les séniors, et notamment ceux qui ont le plus de difficultés, le Département accompagne cette belle action afin d’exprimer la mobilisation de la solidarité départementale en faveur des personnes âgées. Oui, même ici, à Marla, nos gramounes doivent pleinement bénéficier des dispositifs départementaux et nos services sont mobilisés pour informer et conseiller sur leurs droits. Il y a de plus en plus de personnes âgées à La Réunion. C’est la raison pour laquelle nous voulons, au Département, renforcer encore cette solidarité, à travers un plan Sénior ambitieux car il s‘agit de les accompagner, sans oublier leurs familles, afin qu’elles bénéficient de la solidarité départementale", a déclaré Cyrille Melchior.

C’est devant l’école de Marla qu’étaient dressées les tentes accueillant les professionnels de santé et les ateliers. Partager, échanger, s'informer et exprimer ses attentes au travers d'ateliers de prévention santé, tels étaient les objectifs de cette manifestation.

Après la célébration de la messe, place aux ateliers : les plaies et les pansements, les gestes de premier secours, bilan d’autonomie, la prévention du dos, un diagnostic de vision, mobilisation et prévention chute….

Près de 22 professionnels avaient répondu présents pour cette journée.