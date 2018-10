Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Le Pacte de Solidarité Territoriale, entre la commune et le Conseil Départemental, a été signé en mairie jeudi 11 octobre 2018. La municipalité bénéficiera d'une aide départementale de plus de 3 millions d'euros en investissement et de 630 000 euros au titre du social. Les projets validés permettront à la commune de développer ses axes majeurs affichés que sont le bien-être, le dynamisme et la nature.

